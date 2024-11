Allerta meteo, scuole superiori chiuse a Piazza Armerina

Il sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata, ha firmato un’ordinanza che dispone la chiusura delle scuole superiori della città. Un provvedimento scaturito dopo la lettura dei bollettini della Protezione civile in merito alla pioggia battente prevista nella giornata del 12 novembre.

I timori per la viabilità

La decisione del sindaco scaturisce dalla probabilità che le strade di collegamento con Piazza Armerina saranno in pessime condizioni, in considerazione anche del fatto che il loro stato è già precario. Un assaggio lo si è avuto nell’alluvione del 18 ottobre scorso.

Ipotesi di chiudere tutte le scuole

Ma, nelle prime ore del 12 novembre, i tecnici del Comune valuteranno le condizioni del tempo e se fossero al limite il sindaco ha preannunciato che provvederà a firmare un’altra ordinanza per chiudere tutte le scuole.

Allerta rossa nella Sicilia orientale

Ma è allerta meteo rossa sulla Sicilia orientale. Il bollettino emanato oggi pomeriggio dalla Protezione civile regionale prevede un peggioramento delle condizioni meteorologiche già dal pomeriggio di oggi (lunedì 11) e per la giornata di domani (martedì 12) e dunque è stata proclamata la fase di allarme sulla parte nord orientale dell’Isola e in particolare sul versante jonico. Nella parte settentrionale del Messinese ci sarà allerta gialla, arancione nel resto della Sicilia, palermitano compreso.

Scuole chiuse nel Messinese

Scuole chiuse in 26 comuni, per decisione dei sindaci che hanno emanato le ordinanze allo scopo di tutelare le popolazioni scolastiche dai rischi presenti sul territorio. Niente lezioni a Taormina, Castelmola, Giardini Naxos, Letojanni, Gallodoro, Mongiuffi Melia, Forza d’Agrò, Sant’Alessio Siculo, Limina, Antillo, Santa Teresa di Riva, Savoca, Furci Siculo, Roccalumera, Pagliara, Mandanici, Nizza di Sicilia, Fiumedinisi, Alì Terme, Alì, Itala, Scaletta Zanclea, Gaggi, Graniti, Motta Camastra e Francavilla di Sicilia.

L’ordinanza di Trantino, scuole e università chiuse nel Catanese

Il sindaco Enrico Trantino ha dato disposizioni per redigere un’ordinanza con effetto immediato e fino alle 24 di domani 12 novembre 2024, la chiusura dei plessi scolastici di ogni ordine e grado, degli impianti sportivi comunali, dei Cimiteri, del Giardino Bellini, di tutti i Parchi Comunali e la sospensione dei mercati rionali all’aperto e di quelli storici (Fiera e Pescheria), il divieto di percorrere le strade comunali con i mezzi a due ruote, cicli e motocicli.

Le misure di tutela della pubblica incolumità sono state adottate alla luce del bollettino della protezione civile regionale diramato oggi pomeriggio con cui viene segnalata criticità di Allarme codice Rosso, in funzione del rischio a cui è esposta la popolazione per via di uno scenario di vulnerabilità̀ elevata nel territorio comunale, per rischio idrogeologico e idraulico in Sicilia orientale e anche nella zona di Catania. Chiusa per tutto martedì anche l’università di Catania.

Scuole chiuse a Siracusa

A seguito dell’avviso di allerta arancione per la provincia di Siracusa diramato nel pomeriggio dalla Protezione civile regionale, con apposita Ordinanza il sindaco Francesco Italia ha disposto per domani, martedì 12 novembre, la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado, degli asili nido comunali, del Cimitero, degli impianti sportivi pubblici, dei parchi pubblici compreso quello della Neapolis, dei mercati. Disposta altresì l’attivazione della sala operativa di protezione civile del Comune, il Coc; delle funzioni di supporto necessarie e di tutte le associazioni di volontariato presenti sul territorio.

La Protezione civile invita la cittadinanza a limitare al massimo gli spostamenti e ad avere comportamenti adeguati alla situazione di allerta.