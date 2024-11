Centri anziani, ex socia, “gestione padronale, Comune intervenga”

Dura accusa di un ex socia di un centro anziani di Enna che solleva il caso di gestioni autoritarie per cui chiede l’intervento dell’assessore alle Politiche sociali del Comune di Enna.

Le accuse, “non ci sono attività per le donne”

“I presidenti che sono diventati dei veri ” governatori padroni ” decidono cosa fare, chi fare e come fare, senza fare un’assemblea ( come prevedono gli statuti ) dove gli iscritti decidono” scrive Paola Pitta in una lettera inviata a ViviEnna.

E sulle attività sostiene che non se ne fanno “per le donne”, si pensa ” solo giocare a carte , fumare , televisione , biliardo (solo per pochi intimi ) , mai un’attività che coinvolga le donne”. La stessa ex socia invita i rappresentanti del Comune a compiere dei controlli per accertare quanto da lei stesso denunciato.

La questione dei soldi

Nella sua tesi, l’ex socia pone altre questioni, tra cui le attività a pagamento, tra cui “danza e palestra” che non tutti possono permettersi. “Le finalità dei centri stessi sono ben altre, pensi ad una persona come me con una reversibilità di 685 euro se posso permettermi di pagare oltre la quota annuale del centro anche la quota mensile di queste attività” scrive.

Anziani soli

Nel complesso, l’ex socia, solleva il problema delle poche iniziative in città in favore degli anziani. “In città si vedono solo spettacoli per bambini, processioni delle Confraternite ma per gli anziani soli ,dove i figli stanno ormai per lavoro a Nord che rimarranno soli a casa, cosa si sta programmando per passare un natale in compagnia o dei momenti insieme?”

La proposta

La donna lancia una proposta sulla scorta di quanto avviene già in molti Comuni del Nord Italia. “Al Nord i centri di ” aggregazione ” svolgono attività di volontariato, tra cui l’adozione – scrive – di aiuole, la vigilanza nelle scuole, nei parchi nei campetti per la loro manutenzione, la sorveglianza nell’accompagnare gli anziani a prendere la spesa o in farmacia, qui in vece solo tv , burraco e scoponi. Perché il Comune nel concedere i locali non ” obbliga ” un paio di queste attività ? Basta solamente rifare le gare per la loro gestione”.