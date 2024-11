Avviati i lavori per la Casa di Comunità di Nicosia, nuova struttura sanitaria prevista dal Decreto Ministeriale 77/22 per il potenziamento dell’assistenza territoriale.

La Casa di Comunità sarà ospitata nei locali del Poliambulatorio di Nicosia in Piazza Francesco di Paola.

Il finanziamento rientra nei fondi assegnati del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con un investimento pari a circa euro 1.418.000,00.

Rientrano nel finanziamento anche l’acquisto di nuove attrezzature e opere di riqualificazione degli spazi. La durata presumibile è di 390 giorni, naturali e consecutivi.

I lavori sono stati consegnati alla ditta aggiudicataria dall’ASP di Enna e dal suo staff tecnico. Presenti alla consegna il geom. Giuseppe Trainito, Direttore dei lavori e l’arch. Giuseppe Armenio, Direttore dei lavori architettonici per le lavorazioni vincolate da D.lgs 42/2004; l’ing. Salvatore Cordovana, in qualità di RUP e l’ing. Piero Marano, in qualità di Procuratore Speciale della Ditta LE.IL COSTRUZIONI S.R.L.

Presente anche l’ufficio di direzione lavori, composto dal Direttore Operativo, ing. Salvatore Grancuore; dall’ispettore di cantiere, ing. Maria Gabriella Campo e dal coordinatore in fase di esecuzione, ing. Roberto Savoca.