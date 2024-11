No al Polo liceale, Lantieri, “Schifani interverrà”

“E’ inammissibile che una cittadina capoluogo come Enna, con due istituti storici, e tra l’altro con

un adeguato numeri di iscritti debba essere accorpato“. Lo afferma, in una nota, la parlamentare regionale di Forza Italia, Luisa Lantieri in merito all’accorpamento dei licei Farinato e Colajanni disposto dalla Conferenza provinciale. Nei giorni scorsi, il sindaco di Enna aveva chiesto alla vicepresidente dell’Ars di interessarsi della vicenda dopo il pasticcio in quell’incontro al Libero consorzio in cui l’assessore del Comune di Enna si è astenuto nonostante avesse il mandato di votare contro.

Rassicurazioni da Schifani e Turano

“Sento il malumore e la preoccupazione – dice Lantieri – che circola in città e per questo ho parlato personalmente con il Presidente della Regione Renato Schifani, e l’Assessore Regionale all’Istruzione Mimmo Turano, i quali mi hanno confermato che stanno seguendo di persona questa vicenda , affinchè il previsto accorpamento venga scongiurato.”