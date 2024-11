Crisi idrica, servizio autobotti sospeso, manca personale

E’ stato sospeso il servizio di approvvigionamento idrico con le autobotti. La comunicazione è del Centro operativo comunale di Protezione Civile del Comune di Enna che assicura la ripresa a partire dalla settimana prossima.

Non è, per il momento, chiaro il giorno in cui le autobotti ritorneranno a rifornire d’acqua gli utenti ennesi. A quanto pare, il problema consisterebbe nell’indisponibilità del personale della Forestale, essendo scaduti, stando ad una autorevoli fonte, il contratto ai turnisti. Il Coc precisa che non sarà sospeso il servizio destinato alle persone fragili