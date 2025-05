Truck Day, la carica dei camion a Enna tra street food e musica

Tutto pronto per accogliere il 2° TRUCK DAY 1° RADUNO REGIONALE in programma sabato 24 e domenica 25 maggio in piazza Europa e zone limitrofe sono attesi un centinaio di camion cromati e colorati per la grande festa degli autotrasportatori insieme ad auto d’epoca vespe fuoristrada moto e camper che invaderanno le tre aree della zona monte di Enna con una esposizione a cielo aperto.

In programma anche stand di street food con prodotti tipici animazione musica e attività per grandi e piccoli. nell’ottica della organizzazione curata dalla cna di Enna e dall’associazione camionisti di Regalbuto con la collaborazione del comune di Enna sono state istituite navette gratuite che dalle ore 18 alle ore 24.00 del 24 maggio e dalle 9 alle 18 di domenica 25 maggio con partenze ogni 30 minuti che transiteranno gratuitamente i visitatori dal posteggio pisciotto fino a via dello stadio e viceversa