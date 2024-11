Calcio, prima vittoria esterna per il Città di Troina

È finalmente arrivata la prima vittoria esterna per il Città di Troina di mister Salvatore Compagnone che quest’oggi, presso lo Stadio “Francesco Russo” di Viagrande (CT), ha battuto 1-2 l’FC Gravina di mister Salvatore Zappalà, fanalino di coda del girone. Vittoria che, quindi, sfata il tabù delle gare in trasferte e rilancia i troinesi nelle zone alte della classifica, ad una sola lunghezza dalla terza posizione occupata dal Città di Mascali, prossimo avversario dei rosssoblù. Le due reti nebroidee, arrivate entrambe nella prima frazione di gioco, portano le firme di Santoro al 5’ e di Drammeh al 38’, per i padroni di casa, invece, la rete della speranza è stata siglata da Venticinque al 93’. Di seguito la cronaca e il tabellino del match.

PRIMO TEMPO: Alla prima occasione del match, al 5’, il Città di Troina passa subito in vantaggio: lancio di Messina a cercare Santoro che si invola in area di rigore e batte l’estremo difensore avversario. Al 25’ sono ancora i rossoblù ad attaccare con Signore che, ottimamente servito da Santoro, prova la conclusione dalla distanza, sfera che però termina alta. Al 37’ ospiti nuovamente pericolosi con un calcio di punizione dalla sinistra di Santoro, il tentativo del numero 9 rossoblù è, però, debole e non crea problemi a Musumeci. Un minuto più tardi arriva il meritato raddoppio del Città di Troina con Drammeh che, ottimamente servito da Signore all’interno dell’area di rigore, si libera di un avversario e calcia a botta sicura, siglando la rete dello 0-2 rossoblù. Al 41’ si fa vedere in avanti anche l’FC Gravina con Rosano che raccoglie una corta respinta della difesa nebroidea e, dal limite dell’area, prova la conclusione, Cantale però è attento e, in tuffo, sventa la minaccia. Al 47’ troinesi vicinissimi alla terza rete con Signore che, da circa 30 metri, colpisce la traversa. Dopo tre minuti di recupero l’arbitro fischia la fine della prima frazione di gioco.

SECONDO TEMPO: La prima occasione della seconda frazione di gioco è per il Città di Troina, dopo pochi secondi di gioco, con una conclusione di Signore che termina alta. Al 47’ rossoblù che continuano ad attaccare: cross a tagliare di Signore a cercare Santoro che, dall’interno dell’area di rigore, calcia alto. Al 58’ ospiti nuovamente pericolosi: calcio d’angolo di Zitelli a cercare Ferruzza che, di testa, manda la sfera alta. Al 78’ si fa vedere in avanti anche la compagine locale con Tuccio che ci prova da posizione defilata, Cantale però non si fa sorprendere e blocca la sfera. All’84’ torna ad attaccare il Città di Troina con una conclusione di Zitelli dalla distanza, il tentativo del giovane attaccante rossoblù è, però, debole e centrale e non crea problemi a Musumeci. Al 93’ FC Gravina che accorcia le distanze con Venticinque che supera Cantale con un pregevole pallonetto e sigla la rete del definitivo 1-2. Dopo otto minuti di recupero l’arbitro, il sig. Piccitto della sezione di Ragusa, decreta la fine delle ostilità.

IL TABELLINO:

FC GRAVINA: Musumeci, Massimino, Viola, Mineo, Sapio, Florio (83’ Condorelli), Rosano (70’ Tuccio), Gallo, Zaffarana (78’ Portuese), Penna, Vezzosi (46’ Venticinque). A disp.: Sapienza, Meli, Carfi, Padovani, Coco. All. Zappalà.

CITTÀ DI TROINA: Cantale, Maccarrone, Ferruzza, Giamblanco, Romano (67’ Cittadino), Barbera, Si. Comico (57’ Conde), Drammeh (50’ Zitelli), Santoro, Signore (74’ L’Episcopo), Messina (36’ Vitale). A disp.: Calabrese, Plumari, Timpanaro, N. Trovato. All. Compagnone.

ARBITRO: Piccitto di Ragusa.

MARCATORI: 5’ Santoro (T), 38’ Drammeh (T), 93’ Venticinque (G).

NOTE: Ammoniti Rosano (G), Massimino (G), Ferruzza (T), Vitale (T), Barbera (T), Giamblanco (T).