Giornata dell’infanzia, incontro al plesso Valverde

Un incontro per parlare di infanzia e adolescenza e approfondire i diritti dei minori e raccontare casi specifici di tutela e supporto che riguardano il territorio ennese diverse realtà siciliane.

L’incontro

Si terrà domani alle ore 10 nell’auditorium del plesso Valverde un incontro di esperti organizzato in occasione della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, voluto e organizzato dall’istituto comprensivo Santa Chiara Enna e dal club Kiwanis, sede di Enna.

I partecipanti ed i relatori

L’appuntamento, aperto a insegnanti e alunni, vedrà il saluto di Antonietta Di Franco, dirigente scolastico della scuola Santa Chiara e di Piergiorgio Restivo, presidente del Kiwanis club di Enna.

A intervenire saranno i relatori Giuliana Conte, segretario della Camera penale del tribunale di Enna e avvocato cassazionista che testimonierà gli interventi degli operatori della legge per bambini e adolescenti, Filippo Borrello, psicologo clinico che parlerà di interventi di prevenzione, abilitazione, riabilitazione e sostegno, e poi ancora Giuseppe Impoco, luogotenente governatore Kiwanis Divisione 5 Sicilia che parlerà dell’impegno del club per i minori, e Nunzio Spampinato, garante per la tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del comune di Nicolosi (Catania), vice governatore Kiwanis Distretto Italia San Marino, che racconterà la sua testimonianza di sostegno ai minori come amministratore ed esponente del club.