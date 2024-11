Imu, Cammarata, “deliberata riduzione della tassa”

“Ieri per la prima volta, dopo sei anni dal nostro insediamento, abbiamo approvato in giunta la riduzione dell’Imu, che era al massimo dal 2013. Solo grazie all’uscita dal dissesto oggi è stato possibile. E’ un momento importante per la nostra città”. Così il sindaco Nino Cammarata annuncia il provvedimento della giunta, che è frutto di uno sforzo dell’amministrazione attuale, ma promana ovviamente dall’ottimo lavoro svolto negli ultimi anni: non sarebbe stato possibile senza l’uscita dal dissesto economico-finanziario.

Tasse abbassate

“Abbassiamo le tasse per tutti, con delle percentuali che vanno allo 0,6% al 2,6%”, sottolinea il neoassessore Giuseppe Capizzi. “Abbiamo un occhio in riguardo al terzo settore, abbiamo una forma di defiscalizzazione per chi investe nel centro storico – prosegue l’assessore – e cerchiamo di aiutare, di tutelare, di dar loro una mano, tutti coloro che hanno immobili in stato di precario e che necessitano determinati interventi. Il Comune è al fianco dei cittadini”.

“Inversione di tendenza”

Dal canto suo, il sindaco Cammarata specifica quanto importante sia questo passaggio. “Finalmente il Comune può iniziare un’inversione di tendenza, abbassando le tasse e venendo incontro, così, ai cittadini – conclude –. Non posso che essere estremamente soddisfatto, perché di questo dobbiamo essere contenti tutti”.