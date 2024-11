Lavori alla condotta, acqua sospesa a Barrafranca

Sarà sospeso a partire dalle 8 del 22 novembre fino alle ore 07 del 24 novembre l’acquedotto Blufi per effettuare un intervento di riparazione lungo la condotta.

I Comuni

Come fa sapere AcquaEnna, “per quanto concerne il Comune di Barrafranca, non sarà possibile garantire la normale erogazione idrica, mentre per quanto riguarda il Comune di Pietraperzia, l’erogazione non subirà variazioni”.

Il 24 novembre tornerà l’acqua

La Società Siciliacque prevede di rialimentare l’acquedotto del Blufi alle ore 7 del 24 novembre. “Pertanto, per quanto sopra, l’erogazione idrica nel Comune di Barrafranca, verrà ripristinata , nell’arco della giornata del 24 novembre.

“Tutto quanto sopra, salvo eventuali ulteriori imprevisti e ritardi nel ripristino della consegna da parte di Siciliacque, anche legati al rispetto del parametro “torbidità”, che saranno, in ogni caso, prontamente comunicati” si legge nella nota