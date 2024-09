Crisi idrica a Troina, che fine ha fatto il vecchio acquedotto?

“Ma che fine ha fatto il vecchio acquedotto comunale realizzato nel 1904 che fino ai primi anni ’70

portava l’acqua dalle sorgenti dei Nebrodi fino a Troina?” E’ una domanda che molti troinesi si fanno da

quando l’acqua che viene dall’Ancipa, per la prolungata siccità, è razionata. Una domanda che torna con più forza ora a seguito dell’ulteriore piano di drastico razionamento previsto dalla Cabina di regia per l’emergenza idrica. L’antico acquedotto comunale c’è ancora e funziona.

Una soluzione non sufficiente

Ma da solo non è la soluzione di ripiego, quando viene meno l’acqua dell’Ancipa. In inverno, quando ci sono nevicate e piogge abbondanti, la portata è di circa 30 litri al secondo, ma d’estate si abbassa a 2 litri al secondo. Troppa poca per soddisfare il fabbisogno di una popolazione di 8 mila abitanti. Con questa

prolungata siccità, che non è più un evento che capita una volta tanto, ma un evento ricorrente, le sorgenti si inardiscono. Circostanza, questa, che deve spingere a cercare nuove fonti di approvvigionamento di acqua e di utilizzare al meglio quella disponibile tenendo in perfetta efficienza gli acquedotti e le reti di distribuzione da cui si perde circa il 40 per cento dell’acqua che vi scorre.

ll percorso dell’acqua

Nel vecchio acquedotto comunale, che si sviluppa per circa 10 km, scorre l’acqua raccolta nel bottino di contrada Fontana Bianca sui Nebrodi. In questo bottino vengono raccolte le acque di cinque sorgenti nei boschi di proprietà del comune di Troina sui Nebrodi: Fontana Bianca, Cerasa, Canalotto, Malpittuso e Faggiu. Dal bottino di Fontana Bianca l’acqua, attraverso l’acquedotto, giunge al serbatoio di Monte San Silvestro, ad un paio di km dal centro urbano, dove si mescola con l’acqua che arriva dall’Ancipa, che prima è passata dal potabilizzatore a valle della diga. Dal serbatoio di Monte San Silvestro l’acqua arriva al serbatoio di via Conte Ruggero, in cima al paese, e da qui giunge nelle case dei troinesi.