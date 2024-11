Lavori alla condotta, niente acqua da lunedì a Enna, Agira e Gagliano

Sospensione del servizio idrico ad Enna, Agira e Gagliano per dei lavori di riparazione alla condotta idrica da parte di Siciliacque.

Lo stop a Enna

Per tale ragione, dalle 07 del 25 novembre e per le successive 48 ore non sarà possibile garantire l’erogazione idrica nelle seguenti zone: Via L. Da Vinci, Via Raffaello Sanzio, S.S. 117/Bis – direzione A19 – C.da Torre, C.da Sireri, C.da Bruchito, C.da Mugavero, C.da Santa Caterina, C.da Baronessa, C.da Berardi ed aree limitrofe a dette contrade.

Niente acqua ad Agira e Gagliano

Stessa cosa anche “nell’abitato del Comune di Gagliano C.to e nella Contrada Conche in territorio del Comune di Agira”