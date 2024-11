Giornata contro le violenze sulle donne, una sedia rossa a Valguarnera

Una “sedia rossa”, in ricordo di tutte le vittime di femminicidio e di violenza. Sarà scoperta presso la sede del palazzo municipale di Valguarnera, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, lunedì 25 novembre alle ore 10. Seguirà subito dopo un corteo da Piazza della Repubblica che si concluderà in via Mazzini, laddove è collocata la panchina rossa contro la violenza sulle donne e sulla quale saranno deposte delle rose rosse.

Draià, “sensibilizzare la cittadinanza”

Ad organizzare l’evento la sindaca Francesca Draià di concerto con l’assessore Gaetana Telaro che invitano la cittadinanza a esporre per l’occasione durante il corteo, un nastro rosso simbolico dai propri balconi. “Come Sindaco di questa comunità- afferma Draià- ho il dovere di sensibilizzare la cittadinanza e di onorare la memoria di tutte le donne vittime di violenza. Tutti i giorni cerco di portare avanti il mio ruolo politico con impegno e con la coscienza di dover tutelare tutti i cittadini e soprattutto di dover prestare massima attenzione per le persone soggette a violenza; nel corso degli anni ho sempre organizzato con il supporto della mia «squadra» politica, varie iniziative volte a contrastare ogni forma di violenza e continuerò a farlo sia nel presente che nel futuro”.

L’assessore Telaro

Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore Telaro che così continua: “ho ritenuto opportuno organizzare

questo piccolo evento simbolico per quanto nelle mie capacità e competenze, poiché ritengo fondamentale che i rappresentanti delle istituzioni facciano la loro parte nella quotidianità, per contrastare la violenza in tutte le sue forme e manifestazioni e contribuire al contrasto della stessa; la violenza contro le donne è ritenuta anzitutto una violazione dei diritti umani e il femminicidio costituisce l’espressione più grave. Ringrazio tutti coloro che ogni giorno contribuiscono con il loro impegno a spendersi per la causa”.