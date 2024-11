Ancipa, Venezia, “pronti a occupare l’impianto”

Minaccia di intraprendere azioni clamorose, come l’occupazione dell’impianto di potabilizzazione dell’Ancipa il deputato regionale del Pd, Fabio Venezia, in merito ai ritardi nella chiusura dell’invaso per dare acqua ai 5 Comuni dell’Ennese senza alcuna altre fonte di approvvigionamento: Troina, Nicosia, Gagliano, Cerami a Sperlinga.

Interrogazione al presidente della Regione

L’esponente del Pd ha presentato un’interrogazione al presidente della Regione ed alla Cabina di regia per chiedere chiarimenti “sul perché non è stata ancora assicurata una riserva idrica ai comuni ennesi che non hanno altre fonti idriche alternative rispetto all’Ancipa”.

Perché non hanno staccato il 15 novembre?

L’esponente politico del Pd ricorda che la deadline era stata fissata al 15 novembre. “Dovevano staccare le reti di distribuzione lo scorso 15 novembre ma ancora oggi, a quanto pare, viene distribuita la pochissima acqua rimasta nell’Ancipa ai comuni di altre province nonostante da mesi si annuncino ritrovamenti di pozzi e condotte idriche alternative. Tutto questo è inconcepibile e a dir poco vergognoso! Chi sono i responsabili di questi ritardi che rischiano di lasciare definitivamente senza acqua i comuni ennesi “Ancipa dipendenti”?”.

“Gestione fallimentare”

Il deputato regionale del Pd ritiene “fallimentare la gestione dell’emergenza idrica da parte della Regione” che “rischia di creare danni incalcolabili”. Inoltre, “non si approfitti del grande senso civico e della pazienza dei cittadini della zona nord dell’ennese” avverte Venezia