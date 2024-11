Cabina di regia a Siciliacque, “staccare Ancipa da Caltanissetta”, ieri sera il via libera

Riunione di fuoco nelle ore scorse per l’emergenza idrica nel corso della quale la Cabina di Regia ha tuonato contro Siciliacque per sollecitare la chiusura dell’erogazione dell’acqua verso Caltanissetta, una delle città legate all’invaso.

“Distacco avvenuto ieri sera”

E secondo quanto appreso da ViviEnna, “il distacco è avvenuto nella serata di ieri sera” spiega una autorevole fonte, per cui ormai nella diga le riserve di acqua saranno solo per i 5 Comuni Ancipa dipendenti, tra cui Nicosia, Troina, Gagliano, Cerami e Sperlinga.

Le scorte per i 5 Comuni

Dai calcoli compiuti dalla Cabina di regia, in assenza di pioggia, la scorta durerà almeno fino a febbraio ma va detto che i dati si riferiscono alla fine di ottobre, quando venne indicata nel 15 novembre la data di chiusura della diga.

Lo slittamento della data

La scadenza non è stata rispettata: sono sorti dei problemi legati al percorso idrico per rifornire Caltanissetta, inoltre c’erano da completare gli interventi per rendere indipendenti Enna e Calascibetta, le cui fonti idriche andavano connesse alla rete idriche, per cui ci è voluto più tempo del previsto.

Enna e Calascibetta

A quanto pare, i due Comuni sarebbero, ormai indipendenti: Enna conta su Bannatelle 3 e sul surplus proveniente da Leonforte ma potrebbero esserci dei nuovi pozzi, Bannatelle 2 e 5 a rifornire la città, abbassando la turnazione, attualmente nell’ordine dei 6 giorni mentre Calascibetta conta sul pozzo di contrada Pianolonguillo.