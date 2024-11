Contro l’autonomia differenziata. Le ragioni dell’Italia e della Sicilia. UPTL incontra Franco Piro, ex assessore al bilancio della Regione Siciliana.

Contro l’autonomia differenziata. Le ragioni dell’Italia e della Sicilia.





Il prossimo venerdì 29 novembre alle 17.30 a Piazza Armerina. UPTL incontra Franco Piro, ex assessore al bilancio della Regione Siciliana.





La legge sulla autonomia differenziata non dà attuazione alla Costituzione ma la stravolge (per questo la Corte Costituzionale ne ha cassato tutti i punti fondamentali). E’ una legge che persegue un obiettivo: una sorte di secessione delle regioni ricche a danno delle regioni del sud, che verrebbero penalizzate proprio nei settori chiave, tra i quali la salute e l’istruzione, come i numeri stanno lì a dimostrare. In Italia invece abbiamo la necessità di superare le forti diseguaglianze sociali e tra territori che esistono e impediscono un sano sviluppo che assicuri un futuro degno alle nuove generazioni. Il modello da perseguire non è quello della competizione tra regioni per accaparrarsi risorse e poteri ma quello della solidarietà e della sussidarietà.