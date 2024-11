Don Bosco 2000 accoglie con favore il rafforzamento del governo senegalese

L’Associazione Don Bosco 2000 si congratula con il governo senegalese per l’esito delle elezioni legislative del 17 novembre, che hanno visto il rafforzamento del Pastef, partito del presidente Diomaye Faye, con oltre 130 seggi conquistati su 165 nell’Assemblée Nationale. Questo risultato, che conferma la leadership politica e sociale conquistata negli ultimi anni, rappresenta un passo importante verso la stabilità e il progresso del Senegal.

“Abbiamo avuto modo di osservare personalmente i segnali positivi durante la nostra presenza in Senegal. Si percepisce chiaramente un cambiamento profondo: c’è meno corruzione, maggiore organizzazione e un’autentica voglia, soprattutto da parte dei giovani, di lavorare per il bene comune del Paese. Il Senegal sta dimostrando di essere un modello di buon governo, uno dei migliori esempi di gestione politica e sociale in tutta l’Africa,” ha dichiarato Agostino Sella, Presidente di Don Bosco 2000.

Le riforme annunciate dal governo, orientate a rafforzare la sovranità economica del Paese attraverso la revisione dei contratti energetici e ittici, sono un ulteriore segno dell’impegno del Senegal verso uno sviluppo sostenibile e inclusivo. La capacità di gestire con determinazione e autonomia i rapporti internazionali dimostra una leadership matura e responsabile.

“Il successo del Pastef e del presidente Faye è anche il successo del popolo senegalese, che sta dimostrando una straordinaria resilienza e una visione comune per il futuro del Paese. Ci auguriamo che questo processo di rinnovamento continui, consolidando il Senegal come un faro di speranza e buon governo per l’intero continente africano,” ha concluso Sella.

Don Bosco 2000, da sempre impegnata nella cooperazione circolare tra Italia e Senegal, rinnova il suo sostegno alle comunità locali, collaborando per promuovere lo sviluppo umano, economico e sociale del Paese.