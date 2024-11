“AcquaEnna out e taglio bollette”, 2 mozioni in aula a Calascibetta

I consiglieri di minoranza aderenti al Patto civico per Calascibetta Cecilia Di Franco, Giuseppe Di Franco, Salvatore Dello Ospedale La Paglia e Carmelo Lovetri hanno presentato 2 mozioni da discutere nel prossimo Consiglio comunale ed entrambe legate all‘emergenza idrica.

Le mozioni

Le proposte, elaborate insieme ad Assoconsumatori, impegnerebbero il sindaco, qualora fossero votate, “a proporre presso l’Ati un’azione” per la risoluzione della convenzione con AcquaEnna e la riduzione delle tariffe idriche nell’ordine del 30% per il 2023 ed il 2024. Una iniziativa analoga è stata già intrapresa dal Consiglio comunale di Troina.

Assoconsumatori, “i cittadini attendono risposte”

“Assoconsumatori in collaborazione con Patto civico per Calascibetta portano al consiglio comunale le mozioni in linea con quelle presentate a Troina . I cittadini vogliono delle risposte , vogliono che la gestione idrica ritorni pubblica” spiega Fedele Cameli.