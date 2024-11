Disabilità, incontro a Troina tra studenti e Neus

L’assemblea di istituto tenutasi presso l’Auditorium ha rappresentato un momento di grande riflessione e apprendimento per gli studenti. Organizzata dall’Associazione NEUS, l’assemblea ha avuto come tema centrale la disabilità, esplorata attraverso una presentazione che ha illustrato l’evoluzione della percezione e del trattamento delle persone con disabilità dall’antichità ai giorni nostri.

Il progetto “Scegli di essere dalla mia parte”, promosso dall’Associazione NEUS, prima edizione ha come obiettivo principale sensibilizzare e educare i giovani sui temi della disabilità e dell’inclusione. Attraverso incontri, testimonianze, disegni e racconti, divisi per varie fasce d’età, si mira a creare una maggiore consapevolezza e a promuovere un cambiamento positivo all’interno delle scuole.

Iniziative come questa dimostrano quanto sia fondamentale il ruolo dell’educazione e della sensibilizzazione per costruire una società più giusta e inclusiva. L’assemblea di oggi è stata un passo significativo in questa direzione, lasciando un segno indelebile nei cuori e nelle menti di tutti i partecipanti.

Le slide mostrate durante l’incontro hanno offerto un affascinante viaggio attraverso le epoche storiche, evidenziando come la disabilità sia stata vista e trattata nelle diverse culture e periodi storici.

La presentazione ha proseguito con l’evoluzione più recente, sottolineando le conquiste del XX e XXI secolo, come le leggi per i diritti delle persone con disabilità, e i movimenti per l’inclusione sociale. È stato evidenziato come le persone con disabilità abbiano lottato per il riconoscimento dei loro diritti e la piena partecipazione alla vita sociale.

Ad arricchire l’assemblea, le testimonianze toccanti di due giovani ragazzi paraplegici, Domenico Vinciguerra e Giuseppe Barone,(Crazy on Wheels) che hanno condiviso le loro esperienze dopo gravi incidenti stradali. Questi racconti di resilienza hanno dato una dimensione umana e concreta agli argomenti trattati, suscitando grande emozione tra gli studenti.

“Il mio incidente ha cambiato la mia vita in modo radicale, ma mi ha anche insegnato a valorizzare ogni singolo momento,” ha dichiarato Peppe, “la cosa fondamentale è mettersi in gioco nella vita sempre” ha detto Mimmo.

La Dirigente Scolastica, Prof.ssa Maria Angela Santangelo, ha espresso il suo apprezzamento per l’iniziativa: “Questo incontro ci ha offerto una prospettiva preziosa sulla storia della disabilità e ci ha mostrato quanto sia importante continuare a promuovere l’inclusione e il rispetto per tutti, certi che questa collaborazione con l’Associazione NEUS sia l’inizio di una lunga serie di iniziative di promozione sociale”

L’assemblea ha rappresentato un’importante opportunità per gli studenti di approfondire la loro conoscenza sulla disabilità e di riflettere sull’importanza di una società inclusiva. Iniziative come questa dimostrano quanto sia cruciale l’educazione e la sensibilizzazione per costruire un futuro più giusto e solidale.

La Presidente dell’Associazione, Avv. Samanta Signore, rivolgendosi ai ragazzi: “Solo chi sogna può volare! è attraverso i sogni che possiamo trovare la motivazione e la determinazione per superare gli ostacoli e raggiungere le nostre mete. I limiti spesso esistono solo nella nostra mente, e spetta a noi decidere di abbatterli e volare alto. Che stiate affrontando una nuova sfida o inseguendo una grande ambizione, ricordate sempre di sognare in grande e di credere nelle vostre capacità”