Riqualificazione urbana, finanziato murales al Gaeta

“La Fondazione Federico II ha individuato anche Enna come una delle protagoniste del progetto degli interventi di riqualificazione urbana”. Così si esprime il Sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, che spiega che “il tema scelto è quello della legalità che si inserisce in un’operazione di riqualificazione urbana, tramite la realizzazione di murales, miranti a restituire una identità riconoscibile alla zona oggetto dell’intervento”.

Il progetto che vuole indicare “le strade da seguire”, quelle della legalità, si svilupperà per tutte le provincie siciliane.

Il sindaco di Enna

“Siamo onorati della collaborazione con la Fondazione Federico II – aggiunge Dipietro – e grati alla vice presidente dell’ARS, on. Luisa Lantieri, per avere voluto la città di Enna all’interno di questo significativo e prestigioso progetto. Abbiamo pensato di realizzare il murales all’ingresso dello stadio di viale IV Novembre, per riqualificare un quartiere popolato e vivace, illuminando un pezzo di storia della nostra città che per decenni è stato chiuso e abbandonato. Lo stadio rappresenta un segmento importante dello sport e lo sport è lo strumento migliore per unire non solo gli sportivi ma la comunità intera. Daremo colore ad un altro angolo della nostra città dimenticato da diversi lustri”.

Lantieri, “al progetto anche Piazza Armerina”

Dal canto suo l’on. Luisa Lantieri dichiara di “avere fortemente voluto che la città di Enna insieme a Piazza Armerina, partecipassero a questo significato e prestigioso progetto che mira a sensibilizzare la cittadinanza alla cultura della legalità attraverso i colori e la bellezza che possono colpire più di mille parole. Grazie al Presidente dell’ARS, On. Gaetano Galvagno, per la sensibilità che ha avuto nei confronti dei territori”.