Scienze umane, il liceo di Barrafranca primo in Sicilia

Il Liceo di Scienze umane di Barrafranca è primo in Sicilia per l’indirizzo Scienze Umane. E’ quanto emerge nel report Eudoscopio pubblicato dalla Fondazione Giovanni Agnelli: lo studio si basa sull’indice FGA, che combina la media dei voti e la percentuale dei crediti universitari conseguiti dagli ex studenti nel primo anno di università.

Il dirigente scolastico

Per il dirigente scolastico, Maria Stella Gueli, “questo risultato è il frutto di un lavoro di squadra, in cui i docenti hanno saputo accompagnare i ragazzi non solo nello studio ma anche nella crescita personale e nella preparazione al futuro. È un riconoscimento che ci sprona a migliorare continuamente”.

Il ruolo di Eudoscopio

Eduscopio è uno strumento fondamentale per orientare le famiglie nella scelta delle scuole superiori, basandosi su dati oggettivi e imparziali. Il portale valuta sia le competenze acquisite dai diplomati che il loro successo universitario o lavorativo, offrendo un quadro completo sull’efficacia della didattica di ciascun istituto.

I docenti

I docenti del Liceo di Barrafranca hanno avuto un ruolo cruciale nel conseguimento di questo primato. “La nostra attenzione al metodo di studio, al supporto degli studenti e all’orientamento è stata determinante per trasformare le difficoltà degli anni segnati dalla pandemia in opportunità di crescita” dichiara Ilenia Adamo, docente delle materie di indirizzo.