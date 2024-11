Ancipa, sindaci occupano l’impianto e “bloccano” l’erogazione verso Caltanissetta

E’ stato spento l’interruttore della condotta Ancipa bassa per bloccare l’erogazione dell’acqua verso Caltanissetta e San Cataldo.

Il colpo di mano

Questa la clamorosa decisione assunta dai sindaci dei 5 Comuni Ancipa dipendenti (Troina, Nicosia, Gagliano, Cerami e Sperlinga) che, insieme al parlamentare regionale del Pd, Fabio Venezia, stamane si sono recati nell’impianto di potabilizzazione per occuparlo.

I comandi dell’impianto

Hanno premuto i pulsanti che regolano il flusso d’acqua e lo hanno fatto sotto gli occhi di tutti ma resta da capire se questa azione clamorosa si è davvero concretizzata con il blocco dell’approvvigionamento idrico. Lo si apprenderà nelle prossime ore.

Potabilizzatore occupato

Insieme ai sindaci c’erano decine di abitanti di questi Comuni che, nonostante la pioggia, peraltro attesa e benedetta, si sono riparati dentro la struttura. In tanti sono venuti con cartelloni per denunciare l’abbandono della Regione verso una comunità, composta da 26 mila abitanti, la cui unica fonte di approvvigionamento è l’invaso, in quanto non esistono altre fonti di approvvigionamento.

Lo scontro

E così, come ha detto il sindaco di Troina, Alfio Giachino, è stata staccata l’acqua per le due città nissene come era stato deciso nella giornata del 28 novembre dalla Cabina di regia che, però, ieri, ha cambiato idea, disponendo la riapertura dei rubinetti, per 3 giorni, considerate le difficoltà per Caltanissetta e San Cataldo, di ricevere acqua a sufficienza da fonti alternative.