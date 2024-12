“Mani, Pani e Tradizioni” a Villarosa, ecco l’elenco dei premiati

Si è concluso l’evento “Mani, Pani e Tradizioni: il pane artigianale come simbolo di cultura e identità del territorio”, svoltosi il 30 novembre e il 1 dicembre a Villarosa. La manifestazione è stata promossa dal Comune di Villarosa in collaborazione con la CNA di Enna, che associa il maggior numero di panificatori in provincia, e l’Istituto Nazionale Assaggiatori Pani.

L’iniziativa ha celebrato il pane artigianale come emblema della tradizione e dell’identità culturale dell’ennese, territorio dalla storica vocazione granaria. L’evento ha registrato una notevole partecipazione di panificatori e appassionati, offrendo un’importante occasione per promuovere le tecniche tradizionali di panificazione e il valore culturale del pane artigianale, ponendo in evidenza il legame profondo tra gastronomia, territorio e cultura.

Tra i protagonisti dell’iniziativa, il Presidente Provinciale della CNA Filippo Scivoli, il Presidente Provinciale dei Panificatori Paolo Cancillieri, il Presidente dell’Associazione Panificatori Angelo Tirrito e il presidente dei panificatori Cna di Villarosa Giovanni Scelso hanno sottolineato l’importanza di tutelare e valorizzare i prodotti tipici locali come motore per lo sviluppo economico e sociale della provincia.

Uno dei momenti più significativi è stato il concorso “Un viaggio tra saperi, sapori e tradizioni panarie”, che ha visto sfidarsi panificatori locali nella celebrazione della qualità e autenticità del pane artigianale. Tra i premiati:

Panificio Ivan Schimmenti (Enna), per la qualità e autenticità delle sue creazioni;

Tirrito Salvatore;

Panificio Vaccarella;

Panificio Baglio Calogero.

La giuria era composta da esperti del settore, tra cui Paolo Cancillieri, Filippo Scivoli, Angelo Tirrito e altri professionisti del settore enogastronomico, Giuseppe Rinallo, Riccardo Caccamo, Giuseppe Pedone, Antonio Aveni, Matteo Bognanno , Rosario Di Francisca, Giuseppe Cardaci, Vincenzo Restivo.

Oltre ai premi per le eccellenze locali, sono stati consegnati riconoscimenti speciali:

Angelo Tirrito: riconoscimento alla carriera;

Ivan Schimmenti: impegno nel lavoro;

Maurizio Tirrito: impegno verso l’Associazione Panificatori CNA;

Panificio Europa: miglior pane di nuova impresa;

Giovanni Scelso: miglior pane prodotto da giovane imprenditore.

Sono state inoltre assegnate targhe commemorative alla memoria di panificatori storici, tra cui Baglio Giovanni e Vaccarella Salvatore, a testimonianza del ruolo che questi maestri hanno avuto nella trasmissione delle tradizioni.

L’evento ha messo in luce il valore del pane artigianale non solo come alimento, ma come custode di storie, cultura e identità. Il Presidente dei Panificatori CNA, Paolo Cancillieri, ha ribadito l’impegno dell’associazione nel tutelare e promuovere le eccellenze del territorio, rafforzando la collaborazione tra artigiani, istituzioni e comunità per valorizzare il patrimonio enogastronomico locale.

Un particolare ringraziamento, ha dichiarato il presidente provinciale CNA Filippo Scivoli, al comune di Villarosa, all’assessore Michelangelo Taravella e al sindaco Francesco Costanza per l’impegno profuso per la realizzazione di questa splendida iniziativa che, siamo certi, è stata la prima edizione di molte altre.