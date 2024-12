L’Enna corre ai ripari, preso l’attaccante Aperi

Mancava come il pane l’attaccante all’Enna, il cui reparto offensivo è tra i peggiori del campionato di serie D, davanti solo all’Akragas, ultimo in classifica, e con lo stesso numero di gol, 8, del Paternò. La società è corsa ai ripari, portando in gialloverde Sebastiano Aperi, classe ‘92 catanese, proveniente dall’Igea Virtus. Nell’intervista rilasciata ieri a ViviEnna il giornalista Giovanni Albanese aveva anticipato la mossa di mercato dell’Enna che porta la firma del ds Giuseppe Restuccia.

La carriera di Aperi

Dopo aver svolto la trafila nel settore giovanile della San Pio X, Aperi è maturato a Palazzolo in Serie D, salendo di categoria a Martina Franca, vincendo poi un campionato di D a Padova. Cuneo, Trento, Sandonà, Feltre, Troina, Vado e Sanremese le altre formazioni di Quarta Serie con cui ha militato Aperi mettendo a segno quasi 100 gol. In C, oltre all’esperienza a Martina e Padova, anche quella a Cuneo.

“Tanta esperienza nel Nord Italia”

“Ho girato tanto – ha detto Aperi – e ho maturato molta esperienza soprattutto nel Nord Italia. Però poi ho deciso di tornare a giocare vicino casa, è stata importante la prima parte all’Igea Virtus che ringrazio, ma adesso sono pronto per questa nuova avventura perché mi hanno parlato molto bene di Enna sotto tutti i punti di vista. E’ tra le poche realtà serie del panorama siciliano e non vedo l’ora di poter essere utile alla causa, anche perché non vedo l’ora di conoscere mister Pagana di cui mi hanno parlato tutti molto bene. Perché il numero 77? Io prediligo il numero 11 che era già occupato, alla mia ragazza piace il 7 e siccome il 77 si avvicina molto graficamente all’11 si è scelto di comune accordo di poter utilizzare quel numero”.

Aperi si è aggregato alla squadra partita per Reggio Calabria dove domani si svolgerà l’ottavo di finale di Coppa Italia contro la Reggina.