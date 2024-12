Acqua, nuova turnazione nei Comuni Ancipa dipendenti

Cambia la turnazione idrica in 4 Comuni Ancipa dipendenti, come comunicato da AcquaEnna.

Nicosia

Centro abitato: a partire da mercoledì 04/12/2024 inizio erogazione dalle ore 16:00 fino alle ore 08:00 (ogni sei giorni) Via Regina Elena, Via M. Capra, Via B. Di Falco, Via Carlo V°, Via Umberto, Viale Vittorio Veneto e Via Roma. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 10/12/2024, 16/12/2024, 22/12/2024 e 28/12/2024;

A partire da giovedì 05/12/2024 inizio erogazione dalle ore 16:00 fino alle ore 08:00 (ogni sei giorni) in Piazza Caprini, Zona San Cataldo e Via Vittorio Emanuele. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 11/12/2024, 17/12/2024, 23/12/2024 e 29/12/2024;

A partire da venerdì 06/12/2024 inizio erogazione dalle ore 16:00 fino alle ore 08:00 (ogni sei giorni) Zona San Paolo, Via Arena e aree di campagne limitrofe, Via Miracoli e Via Sant’Elia. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 12/12/2024, 18/12/2024, 24/12/2024 e 30/12/2024; a partire da sabato 07/12/2024 inizio erogazione dalle ore 16:00 fino alle ore 08:00 (ogni sei giorni) Piano Lavatoio, Zona San Giovanni e aree di campagne limitrofe e Zona Sant’Onofrio. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 13/12/2024, 19/12/2024, 25/12/2024, 31/12/2024; a partire da domenica 08/12/2024 inizio erogazione dalle ore 16:00 fino alle ore 08:00 (ogni sei giorni) nel Quartiere Magnana e aree di campagne limitrofe, Via Belviso e S.S. Salvatore. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 14/12/2024, 20/12/2024, 26/12/2024, 01/01/2025; a partire da lunedì 09/12/2024 inizio erogazione dalle ore 16:00 fino alle ore 08:00 (ogni sei giorni) S. Agata, S. Anna e aree di campagna limitrofe, Via Nazionale, Via Pio La Torre, Via Murata e Via Mattei. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 15/12/2024, 21/12/2024, 27/12/2024 e 02/01/2025;

In riferimento alle Linee extraurbane la distribuzione avverrà ogni sette giorni come di seguito specificato:

a partire da lunedì 09/12/2024 inizio erogazione dalle ore 07:00 fino alle ore 18:00 (ogni sette giorni) nella Linea Crociate diramazione Farinella (C.da Murata bassa, C.da Torretta e C.da Schina Rapi). Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 16/12/2024, 23/12/2024 e 30/12/2024; a partire da mercoledì 11/12/2024 inizio erogazione dalle ore 07:00 fino alle ore 18:00 (ogni sette giorni) nella Linea Crociate diramazione S.S. 120. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 18/12/2024, 25/12/2024 e 01/01/2025; a partire da giovedì 12/12/2024 inizio erogazione dalle ore 07:00 fino alle ore 18:00 (ogni sette giorni) nella Linea Crociate diramazione Seminario (C. da Albereto). Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 19/12/2024, 26/12/2024, 02/01/2025.

Le contrade servite dalla linea denominata “Ex Sperlinga” (Sant’Onofrio basso, Sant’Agrippina, Magnana, Tre Casette e C.de limitrofe), saranno servite una volta alla settimana.

In riferimento all’abitato della Frazione di Villadoro la distribuzione avverrà ogni tre giorni come di seguito specificato: a partire da mercoledì 04/12/2024 inizio erogazione dalle ore 07:00 fino alle ore 18:00 (ogni tre giorni) nella zona a monte della Via Umberto. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 07/12/2024, 10/12/2024 e così a seguire; a partire da venerdì 06/12/2024 inizio erogazione dalle ore 07:00 e per le successive 24 ore (ogni tre giorni) zona a valle di Via Umberto, Via Principe Umberto e quartiere Millitarì. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 09/12/2024, 12/12/2024 e così a seguire;

Troina

A partire da mercoledì 04/12/2024 inizio erogazione dalle ore 05:00 fino alle ore 18:00 (ogni sei giorni) nelle zone servite dal Serbatoio denominato “Conte Ruggero” (Quartiere Borgo, Via Marino, Via San Pietro, Via San Silvestro, Via Nociare e zone a valle, Piazza Papa Giovanni,Via Corpus Domini). Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 10/12/2024, 16/12/2024, 22/12/2024 e 28/12/2024; a partire da giovedì 05/12/2024 inizio erogazione dalle ore 05:00 fino alle ore 18:00 (ogni sei giorni) nelle zone servite dalla linea denominata “San Basilio” (Zona Santa Lucia, Agnone, Via San Matteo, Via Angelica, zona a monte di Via Umberto, Via Mustica e Via Sollima). Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 11/12/2024, 17/12/2024, 23/12/2024 e 29/12/2024; partire da venerdì 06/12/2024 inizio erogazione dalle ore 05:00 fino alle ore 18:00 (ogni sei giorni) nelle zone servite dal Serbatoio denominato “San Pantheon” (Quartiere Sant’Antonino, Via Nazionale fino al Corso Enna, zona a valle di Via Umberto, Via Generale Dalla Chiesa, Via Vittorio Emanuele, Quartiere San Michele, Zona cimitero e C.da Liso).

Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 21/09/2024, 29/09/2024 e così a seguire; a partire da domenica 08/12/2024 inizio erogazione dalle ore 05:00 fino alle ore 18:00 (ogni sei giorni) nelle zone servite dal Serbatoio denominato “Monte San Silvestro” (Zona artigianale, Quartiere Mulino a Vento, C.da Castile, C.da Camatrone, S.P. Troina – Gagliano, Via Nazionale dal bar Sunshine fino a tutto il Corso Enna).Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 14/12/2024, 20/12/2024, 26/12/2024 e 01/01/2025; a partire da lunedì 09/12/2024 inizio erogazione dalle ore 05:00 fino alle ore 18:00 (ogni sei giorni) Quartiere Sant’Agostino, Linea Scalforio. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 15/12/2024, 21/12/2024, 27/12/2024 e 02/01/2025.

Cerami

A partire da mercoledì 04/12/2024 inizio erogazione dalle ore 07:00 fino alle ore 18:00 (ogni tre giorni) nelle zone a valle di Via Roma e di Via Umberto. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 07/12/2024, 10/12/2024, 13/12/2024 e così a seguire; a partire da venerdì 06/12/2024 inizio erogazione dalle ore 08:00 fino alle ore 18:00 (ogni tre giorni) nelle zone a monte di Via Roma e di Via Umberto. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 09/12/2024, 12/12/2024, 15/12/2024 e così a seguire.

Gagliano

A partire da mercoledì 04/12/2024 inizio erogazione dalle ore 07:00 fino alle ore 18:00 (ogni sei giorni) in Via Roma (dal civico n. 1 fino al Piano Puleo), Via Carnala, Via Cuva, Via Alloro, Via Badia, Via Lombardi, Via Gebbia, Via Ferreri, Via Sant’Antonio, Via Sorrincello, Via Palmisano e vie limitrofe.Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 10/12/2024, 16/12/2024, 22/12/2024 e 28/12/2024.

A partire da giovedì 05/12/2024 inizio erogazione dalle ore 07:00 fino alle ore 18:00 (ogni se giorni) in zona Ferrigni, Via Martoglio, Via Pirandello e contrade collegate (Garbata fino al Santissimo). Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 11/12/2024, 17/12/2024, 23/12/2024 e 29/12/2024; a partire da venerdì 06/12/2024 inizio erogazione dalle ore 07:00 fino alle ore 18:00 (ogni sei giorni) in Zona campetti, Via Michelangelo, zona cimitero. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 12/12/2024, 18/12/2024, 24/12/2024 e 30/12/2024; a partire da sabato 07/12/2024 inizio erogazione dalle ore 07:00 fino alle ore 18:00 (ogni sei giorni) in Via Roma (punti terminali), punti bassi di Via Gramsci, C.da Pirirella e Via R. Sanzio. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 13/12/2024, 19/12/2024, 25/12/2024 e 31/12/2024.

A partire da domenica 08/12/2024 inizio erogazione dalle ore 07:00 fino alle ore 18:00 (ogni sei giorni) in Via Roma (dal Piano Puleo a salire), parti alti di Via Gramsci, di C.da Pirirella e di Via R. Sanzio, SP N. 34. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 14/12/2024, 20/12/2024, 26/12/2024 e 01/01/2025; a partire da lunedì 09/12/2024 inizio erogazione dalle ore 07:00 fino alle ore 18:00 (ogni sei giorni) inVia Roma (rif. Joe e Sal), Via Regione Siciliana e C.da San Calogero.Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 15/12/2024, 21/12/2024, 27/12/2024 e 02/01/2025.