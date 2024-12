Ancipa, un milione di metri cubi d’acqua, Mdt “ma in estate non si riempirà”

E’ vicino al milione di metri cubi il livello dell’acqua della diga Ancipa, stando ai calcoli del Movimento per la difesa dei territori che ha il polso della situazione sullo stato dell’invaso.

L’emergenza idrica non è finita

La parola d’ordine, però, è non cantare vittoria, l’emergenza idrica non è affatto chiusa, le piogge stanno consentendo di prendere un bel respiro ma quando le precipitazioni finiranno e si spalancheranno le giornate assolate del 2025 se non saranno eseguiti degli interventi, tra cui nella stessa diga per non parlare dei lavori lungo le condotte, evitando le quotidiane copiose perdite, come nel gioco dell’oca si tornerà al punto di partenza. Insomma, senza una vera e propria rivoluzione nella gestione del servizio idrico su scala regionale che preveda anche l’entrata in funzione dei dissalatori, l’emergenza idrica nell’isola riesploderà, come già accade per i rifiuti.

E’ la quantità di acqua che c’era a ottobre

In merito ai dati sul livello dell’acqua dell’Ancipa, il presidente del Mdt, Fabio Bruno ritiene che “non è una grandissima quantità, è più o meno l’acqua che avevamo a disposizione l’ultima settimana di ottobre e che quindi abbiamo consumato in poco più di un mese (ovviamente quando c’erano più comuni allacciati), quindi non possiamo far finta che l’emergenza sia passata”.

Lo scenario del 2025

Ma quale sarà lo scenario dell’Ancipa nel 2025? Il Movimento per la difesa dei territori sostiene che, sulla scorta di dati sua disposizione, “lo scorso anno in questi giorni l’Ancipa conteneva quasi 12 milioni di m3, nel 2021 e 2022 quasi 11 milioni, quindi ancora mancano all’appello oltre 10 milioni di m3 d’acqua” spiega il presidente Bruno.

I problemi in estate

Per cui, “se quello davanti a noi sarà un anno come il 2023 a fine primavera potremmo arrivare ad un massimo di 16 Mmc. Ma se invece fosse un anno come il 2024? In ogni caso per la prossima estate è altamente improbabile che l’Ancipa riuscirà a riempirsi” chiosa il Mdt.