Dunarea de Jos, apertura anno accademico al Neglia

Sarà inaugurato martedì 10 dicembre alle 10 il nuovo anno accademico dell’estensione didattica di Enna della facoltà di Medicina dell’Università “Dunarea de Jos” di Galati. La cerimonia si volgerà presso il Teatro Comunale di Enna “F.P: Neglia”.

La consegna degli attestati a 40 studenti

Nella stessa occasione verranno consegnati gli attestati di laurea ai 40 studenti che hanno raggiunto questo importante traguardo nell’ultima sessione di settembre 2024. L’annuale lectio magistralis sarà tenuta dal Professor Filippo Drago, professore ordinario di farmacologia dell’Università di Catania.

La facoltà di Medicina dell’Università “Dunarea de Jos” di Galati conta 350 iscritti. “Grazie al Fondo Proserpina, società partner dell’Ateneo rumeno sul territorio italiano, il consolidamento – si legge nella nota – dell’estensione didattica si basa non solo sulla credibilità della formazione internazionale, ma anche su una visione progettuale futura che si prenda cura dello studente in ogni suo aspetto. Ultima evoluzione della visione complessiva riguarda il miglioramento degli spazi rivolti allo studio ed alla formazione di quest’ultimi”.

I lavori per il nuovo campus

Frattanto, procedono i lavori per la realizzazione del nuovo campus studentesco che, secondo l’attuale status di avanzamento dei lavori, dovrebbero essere ultimati per settembre 2025. Ritenuto valido anche dal MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca), il progetto ha avuto accesso ai fondi stanziati dal PNRR per coprire il fabbisogno nazionale di alloggi studenteschi. FacoA tal proposito, l’ERSU (Ente Regionale per il diritto allo studio) ha già mostrato il suo parere favorevole per assegnare il 30% dei posti letto disponibili agli studenti meritevoli.