Palermitano stalkerizza giovane ennese, arrestato

Un palermitano è stato arrestato per aver commesso atti persecutori con la sua fidanzata, una giovane ennese. Al termine delle indagini, coordinate dai magistrati della Procura di Enna, il gip del Tribunale di Enna ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell’uomo: l’indagato, come previsto dalla misura, si trova ai domiciliari, in attesa di essere sentito in occasione dell’interrogatorio di garanzia.

Le persecuzioni

L’uomo era già destinatario della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, con divieto di fare ritorno nel comune di Enna, emesso dal Questore della provincia di Enna lo scorso febbraio.cMa, nel corso dei mesi, ha continuato a perseguitare la giovane ex fidanzata e così nei suoi confronti è stato emesso il di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna con divieto di comunicare con lei.

Il primo arresto a marzo

Come se non bastasse, l’uomo è stato destinatario del provvedimento di ammonimento per violenza domestica, emesso dal Questore della provincia di Enna lo scorso marzo e, nello stesso mese, a causa della reiterazione delle condotte persecutorie, il palermitano è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, successivamente revocata.

Tornano insieme ma l’incubo non finisce

Solo che la donna sarebbe tornata insieme a quell’uomo che, però, ha iniziato, nuovamente, a porre in essere condotte persecutorie nei confronti della stessa, tempestandola di telefonate e messaggi, controllandole il telefono e seguendola con la propria autovettura.

E così, al termine di ulteriori indagini il giudice ha emesso una nuova ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico, eseguita nella giornata di ieri a Palermo.