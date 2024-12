Meteo, si prevede un’Immacolata piovosa e fredda

Sono previsti rovesci, soprattutto nelle prime ore, nella giornata dell’Immacolata. Un 8 dicembre all’insegna del freddo, secondo quanto indicato dalle previsioni meteo, con temperature massime di 10 gradi e minime di 4 gradi. I venti rimarranno deboli.

L’area di bassa pressione

Una condizione dettata da un’area di bassa pressione che abbraccia l’intesa regione che sta già causando instabilità con deboli piogge un po’ su tutti i settori, in intensificazione serale. Nella giornata di domani, sul litorale tirrenico nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi ; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco; sull’Appennino e zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata. Venti moderati occidentali.