Il primo tiktoker con un canale per la pizza è un leonfortese

È un leonfortese il primo tiktoker ad aver creato un canale dedicato al mondo della pizza.

L’operatore ecologico con la passione per la pizza

Salvatore Barbera, che per professione svolge l’attività di operatore ecologico nel suo paese, da circa un anno ha scoperto questa passione per la pizza: i suoi video spopolano sul web riuscendo ad ottenere anche milioni di visualizzazioni per alcuni dei suoi video andati virali.

Le video ricette

Salvatore mostra video ricette per le sue pizze e spiega come realizzarle! Questo ha permesso di aver ottenuto i suoi ben circa 20 mila follower. E di aver ricevuto richieste di collaborazione di alcune aziende costruttori di forni e impastatrici come Edil Planet Forni, e Alfonso Forni, inoltre ha collaborato con il sito di vendita online Temu. Sta collaborando anche con un azienda agricola di Raddusa Terra di Sicilia, dove ha creato un mix di farine scelta da lui stesso