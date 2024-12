Fondi Fsc, Cgil, “in Sicilia impegnato solo il 23%”

Solo il 23% delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2021/2027, su un ammontare complessivo di 237 milioni, risultano impegnate, secondo la rilevazione al 31 agosto della Ragioneria generale dello Stato.

La Cgil alla Regione

Lo scrive la Cgil Sicilia in una nota inviata al presidente della Regione, con la quale il sindacato lancia un allarme sul “rischio concreto – afferma Francesco Lucchesi, segretario confederale regionale Cgil – di perdere ancora risorse destinate all’infrastrutturazione materiale e immateriale della Sicilia” e chiede contemporaneamente alla Regione di “fornire una quadro esatto della situazione alla data di oggi e di rendere note conoscere le eventuali iniziative assunte per scongiurare il definaziamento”. Nella nota la Cgil ricorda che “si tratta di obbligazioni giuridicamente vincolanti, ai sensi dell’art.2 dell’Accordo di Coesione sottoscritto col Governo nazionale. E che “la Sicilia non può permettersi di perdere questi finanziamenti”.