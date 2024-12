Stop acqua in una contrada di Nissoria, nuova turnazione a Sperlinga

Sospensione dell’erogazione idrica a partire da stasera alle 20,30 fino alle 7 del 10 dicembre in contrada Corvo (Corso Sicilia) a Nissoria. Un provvedimento, comunicato da AcquaEnna, reso necessario per i lavori per tamponare una perdita.

Turnazione a Sperlinga

Contestualmente, a Sperlinga ci sarà un aggiornamento relativo alla distribuzione idrica “in considerazione del fatto che il sistema distributivo afferente a codesto Comune risulta essere approvvigionato con autobotti” spiegano dalla società.

La distribuzione idrica cittadina sarà regolata con un’erogazione secondo turnazione ogni tre giorni ed oraria, come di seguito riportato: martedì 10/12/2024 e mercoledì 11/12/2024, accumulo serbatoi; a partire da giovedì 12/12/2024 inizio erogazione dalle ore 16:00 e per le successive 24 ore in tutto il centro abitato. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 17/11/2024, 20/11/2024 e così a seguire.