Acqua, scende a 4 giorni la turnazione a Calascibetta

Passa da 5 a 4 giorni la turnazione idrica a Calascibetta per il mese di dicembre, come annunciato, in una nota da AcquaEnna.

Il confronto con la vicina Enna

Una buona notizia per i residenti del Comune xibetano, considerati soprattutto i problemi della vicina Enna, ancora ferma ad una turnazione ogni sei giorni ma, stando ad alcune informazioni raccolte dal Comitato Senz’Acqua Enna nel corso dell’incontro con i vertici del gestore in occasione della manifestazione di protesta del 6 dicembre, dovrebbe scendere a 5 non appena sarà operativo il pozzo Bannatelle 5.

La situazione a Calascibetta

Calascibetta si serve di un pozzo rinvenuto nei mesi scorsi in contrada Pianolonguillo che ha una portata d’acqua pari a 7 litri al secondo: ce ne vorrebbero altrettanti per garantire un approvvigionamento idrico giornaliero. Ma ci sono xibetani che hanno risolto il problema dell’acqua, avendo a disposizione dei serbatoi piuttosto capienti, per cui la fornitura è praticamente quotidiana anche se, in questi casi, la parola d’ordine è moderazione.