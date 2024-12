La Giornata del cavallo e del bambino, oltre 1200 partecipanti

La manifestazione “La Giornata del cavallo e del bambino” un evento organizzato dall’ASD Lo Sperone è stato un successo di numeri. L’ultima edizione 25 anni, fa quando questo appuntamento era annuale e tanto frequentato, così come quest’anno. Più di 1200 partecipanti, tra cui più di 250 bambini, famiglie e appassionati che hanno affollato l’En.Ca.Na,, in contrada Scifitello.

Un luogo simbolo

Questa giornata ha rappresentato un momento importante, non solo per i giovani partecipanti, ma anche per tutti coloro che hanno riscoperto un luogo storico legato all’equitazione del centro Sicilia. I bambini hanno avuto l’opportunità di avvicinarsi al mondo dei cavalli, vivendo esperienze uniche che hanno unito la purezza dell’infanzia alla nobiltà dei cavalli.

Gli attestati

Ogni partecipante ha potuto salire in sella, ricevendo un attestato di partecipazione e una foto ricordo che ha rappresentato, per molti, un inizio verso una nuova passione. Le famiglie e gli amici, hanno assistito a dimostrazioni di grooming, imparando come approcciarsi e prendersi cura dei cavalli per comprendere che l’educazione equestre va ben oltre il semplice cavalcare.

Gli arcieri di Federico II

A rendere la giornata ancora più speciale, gli arcieri mMedievali di Federico II, che hanno offerto affascinanti dimostrazioni di tiro con l’arco, coinvolgendo i più piccoli in totale sicurezza. L’atmosfera di festa è stata pervasa da entusiasmo e spirito di condivisione, con attività ludiche come salti su rotoloni di paglia, corse e giochi che hanno animato la giornata. Il successo dell’evento è stato reso possibile grazie all’incredibile lavoro di squadra dei membri dell’associazione, in particolare delle giovani amazzoni, che hanno mostrato grande responsabilità e coesione.

Il presidente di Engea Sicilia

Tra i presenti, il presidente regionale di Engea , Ente Nazionale Guide Equestri Ambientali, Antonino Zuccarello, che ha ricordato i giorni in cui l’En.Ca.Na. ospitava importanti competizioni sportive, sottolineando l’importanza strategica di questa struttura. “Bravi a tutti! Ho lasciato un po’ di cuore qui, anche se non è la mia provincia,” ha commentato, congratulandosi per il successo e promettendo il sostegno di Engea per una futura tappa del campionato regionale all’En.Ca.Na., pur evidenziando la necessità di interventi di sistemazione del campo.

“L’ASD Lo Sperone è determinata a lavorare con passione ma è fondamentale la collaborazione dell’amministrazione comunale per garantire la continuità del centro e attuare interventi significativi di rinnovamento, ripristinando il prestigio culturale e sportivo, al fine di contribuire alla prosperità economica della città – dice il presidente En.Ca.Na Enrico Longi – La nostra speranza è quella di continuare a contare sul supporto della comunità e delle amministrazioni per portare avanti il nostro impegno, aumentando il numero di soci tra adulti e bambini e diffondendo il motto #noisiamoencana. Enna, Cavallo, Natura.”. E poi i ringraziamenti dell’En.Ca.Na. a tutti coloro che hanno contribuito dai volontari della Croce Rossa, agli ospiti, a ENGEA, agli amici, alle famiglie e, soprattutto, ai bambini e ai cavalli, veri protagonisti di questa straordinaria manifestazione