Polo liceale, Uil, “No del Governo a Turano per evitare fusione”

Emergono dei retroscena sulla conferenza regionale che ha ratificato il piano di dimensionamento scolastico di 23 scuole, tra cui i licei Farinato e Colajanni, prossimi alla fusione. A svelarli è il segretario della Uil Scuola Sicilia, Claudio Parasporo, che racconta quanto accaduto a Palermo.

“Nel corso dell’incontro – dice Parasporo – l’assessore regionale al ramo Turano ha comunicato di avere chiesto al governo nazionale di potere diminuire il numero delle Istituzioni scolastiche in Sicilia ma di non essere riuscito ad ottenere deroghe. Di conseguenza saranno dimensionati 23 istituti in tutto il territorio siciliano”.

Il no della Uil al Polo liceale

La Uil Scuola fa sapere di avere chiesto all’assessore di evitare la fusione tra i due istituti superiori di Enna, “territorio più volte mortificato dai tagli, ma la stessa conferenza provinciale ha dato parere favorevole e non si è potuto fare altro che dare seguito alla fusione tra gli istituti Farinato e Colajanni” aggiunge il segretario della Uil Sicilia Scuola. “Continueremo suo percorso di denuncia e rivendicazione contro questi tagli che partono dal governo Draghi e che sono stati confermati dal governo Meloni” avverte Parasporo.

Piano del Governo

“Questi tagli – commenta il segretario Parasporo – sono frutto di un più ampio e generale piano del governo nazionale per ottenere solo ed esclusivamente un risparmio sulla spesa dell’istruzione. Diminuire le autonomie non vuol dire chiudere la scuola ma significa aumentare il carico di lavoro per tutti gli operatori del settore che si vedono accorpare istituti, più o meno vicini, con un aumento di responsabilità dovuta al numero di alunni da gestire”.