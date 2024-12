Commissione Bilancio, la presidenza va a Bruno

Cambio di guardia alla presidenza della commissione Bilancio, Tributi e Patrimonio di Valguarnera.

La coalizione Draià perde la Commissione

La Giunta Draià perde un’altra commissione che passa all’opposizione. Dopo le dimissioni del consigliere comunale Antonino Draià, presidente uscente, viene eletto dalla stessa commissione, Angelo Bruno, noto esponente dell’opposizione, ottenendo la maggioranza dei voti. La coalizione che sostiene la sindaca Draia’ va a perdere l’ennesima presidenza che va all’opposizione, oggi maggioranza in consiglio. Lo stesso Angelo Bruno nel 2022, grazie al voto dei consiglieri comunali, era riuscito a strappare alla maggioranza la Presidenza di un’altra commissione la IV.

Bruno, “riposta fiducia in me”

Queste le dichiarazioni di Bruno subito dopo l’elezione: “I miei colleghi consiglieri comunali, anche questa volta, hanno riposto in me stima e fiducia e per questo li ringrazio. Da due anni ho cercato di guidare al meglio i lavori della IV Commissione, affrontando tante problematiche che meritano ancora oggi un’attenzione particolare. Mi rendo conto che aggiungere l’impegno della commissione Bilancio sarà un’ulteriore responsabilità, soprattutto se consideriamo gli ormai evidenti problemi finanziari del nostro ente. Un ente con un disavanzo preoccupante, l’assenza di un bilancio da diversi anni, l’avvicendarsi ormai imbarazzante dei vari responsabili del settore economico-finanziario, la totale assenza di dialogo e confronto tra la commissione e il collegio dei revisori dei conti e i responsabili comunali.

“Insomma una situazione certo non facile e che insieme ai miei colleghi denunciamo da anni. Quando si parla di Valguarnera io non mi sono mai tirato indietro e questa è l’ulteriore dimostrazione,

ma senza dubbio oltre a promettere come sempre il massimo impegno, assicuro che la commissione Bilancio tornerà ad avere un ruolo centrale, perché il momento ci impone impegno e serietà.”