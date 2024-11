Consiglio, si dimette Draià, entrerà ex assessore Scarlata

Il consigliere comunale di maggioranza di Valguarnera Antonino Draià, si dimette dalla carica. Dimissioni che sono irrevocabili e con effetto immediato. “Prendere tale decisione -scrive in una nota- è stato difficile, sofferto e lungamente meditato, ma non essendo più nelle condizioni di garantire il tempo necessario per svolgere il delicato ruolo istituzionale, nel rispetto della cittadinanza e del mio modo di intendere la politica e i rapporti umani, credo sia doveroso fare un passo indietro”.

“Scelta personale”

Draià tiene inoltre a sottolineare, al fine di evitare qualsiasi tipo di strumentalizzazioni che “la mia è una scelta personale e che non vi è stato alcun tipo di alterco o diverbio politico con il sindaco e la sua Giunta, con i colleghi consiglieri comunali che sostengono la maggioranza o con i colleghi di opposizione”.

Precisazione quanto mai opportuna visto l’aria che tira all’interno delle istituzioni. Passa poi ai ringraziamenti al sindaco, ai vari assessori, ai colleghi consiglieri comunali, non ché alla sua famiglia e a tutti i concittadini che hanno creduto in lui. Nell’augurare infine buon lavoro a chi prenderà il suo posto in consiglio ed a tutti i consiglieri in carica, auspica “che si possa raggiungere quella serenità politica ormai

smarrita anche a causa di rancori personali”. A succedergli, tranne colpi di scena, dovrebbe essere il primo dei non eletti che è Lorenzo Scarlata, dimessosi qualche mese fa dalla carica di assessore.