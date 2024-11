Il re dell’immobiliare in Veneto è un imprenditore di Valguarnera

“Cu nesci, arrinesci. Chi esce riesce” Questo antico detto siciliano racchiude la storia di Luigi Bonanno, un imprenditore che con coraggio, talento e una visione chiara ha costruito, partendo da zero, una delle più solide realtà immobiliari del Veneto. Nato 50 anni fa a Valguarnera, un piccolo paese in provincia di Enna, Bonanno incarna il modello di chi non si arrende, trasformando i sacrifici in opportunità e i sogni in realtà.

Gli inizi: una valigia di sogni

Era il 1999 quando Luigi, a soli 26 anni, lascia la sua Valguarnera per trasferirsi a Castelfranco Veneto. Nel cuore porta il calore della sua Sicilia e in valigia un carico di sogni. Gli inizi, però, sono tutt’altro che semplici. Lavora come operaio in un’industria di caldaie, per poi spostarsi in uno stabilimento di imbottiture. Ma il destino cambia rotta nel 2002, quando un imprenditore del settore immobiliare, colpito dalla sua determinazione e intraprendenza, gli propone una collaborazione part-time. È così che di giorno Luigi continua il suo lavoro in fabbrica, ma il pomeriggio si immerge nel mondo dell’intermediazione, che lo affascina sempre di più. È come se, in quel settore, avesse trovato la sua vera vocazione. Ogni giorno apprende con passione i segreti del mestiere, costruendo le basi del suo futuro.

La svolta imprenditoriale

La sete di conoscenza e la voglia di emergere spingono Bonanno a frequentare corsi di formazione a Milano, specializzandosi in intermediazione immobiliare e finanza. Un trampolino di lancio perfetto per affrontare il grande passo: lasciare la sicurezza del lavoro alle dipendenze per fondare la sua prima agenzia. Da qui in poi, la sua carriera è un crescendo. Con il tempo, Luigi Bonanno non solo si afferma come protagonista nel mercato immobiliare veneto, ma estende le sue attività in altre regioni come Lombardia, Liguria, Toscana e Lazio. Oggi è un imprenditore affermato, attivo anche nella gestione di fondi di investimento, nella risoluzione di contenziosi e nell’’intermediazione.

Le radici del un successo

Nonostante la vita lo abbia portato lontano, Luigi non ha mai dimenticato le sue origini. Valguarnera e la provincia di Enna rimangono scolpite nel suo cuore. Il legame con la sua terra è riaffiorato con forza di recente, quando ha accettato di diventare sponsor ufficiale e presidente onorario dell’Enna Calcio. Un gesto che ha reso orgogliosi i suoi conterranei.

“Quando l’Enna Calcio mi ha chiesto di sostenerli, ho detto subito sì. È un onore rappresentare nel calcio il capoluogo della mia provincia d’origine. Valguarnera e la provincia di Enna sono una parte indelebile del mio cuore. Quando posso, torno a casa dai miei genitori, dagli zii, dai cugini. Mi manca il calore della mia terra, anche se oggi il mio mondo è al Nord”, racconta con emozione.

Ma il suo impegno nel sociale e nelle iniziative sportive non si limita a questa sponsorship. L’imprenditore, infatti, è già stato sponsor di molti altri progetti nazionali, fra gli altri, l’evento benefico 6insuperabile e la prima edizione del festival di arte contemporanea “Ladispolaneamente” oltre ad aver sostenuto, per diversi anni, la squadra del Padova Calcio.

Un messaggio per i giovani

Luigi Bonanno ha un messaggio chiaro per i giovani siciliani: “Non mollate mai. Coltivate i vostri sogni e perseguiteli con impegno, serietà e tenacia. Nulla è impossibile. Anche in Sicilia, con forza di volontà e

determinazione, i sogni possono diventare realtà.” Con il suo esempio, Luigi dimostra che partire dalla propria terra non significa abbandonarla, ma portarne il calore e i valori nel mondo, costruendo un futuro

senza dimenticare il passato.