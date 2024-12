Patto civico tra Lagalla Micciché e Lombardo, adesione del Mpa Enna

“Aderiamo convintamente al nuovo cantiere autonomista liberale e civico che gli On.li Raffaele Lombardo, Gianfranco Miccichè ed il Sindaco di Palermo On. Roberto Lagalla hanno tracciato”.

Lo affermano i componenti del gruppo Mpa al Comune di Enna: Francesco Comito (Vicesindaco Città di Enna e Consigliere comunale); Mirko Milano (Assessore Comune di Enna); Francesco Diventi (Capogruppo MPA Consiglio Comunale Enna); Giusy Firrantello (Consigliere Comunale Enna); Naomi Fiammetta (Vice Presidente Consiglio Comunale Enna); Gaetano Catalano (Consigliere Comunale Enna); Walter Cardaci (Segretario MPA Città di Enna); Salvatore Astorina (Vice Segretario MPA Città di Enna); Avv. Concetto Cucci.

L’affiliazione del Mpa a Forza Italia

Contestualmente, si è concretizzato un altro passaggio politico con l’affiliazione del Mpa a Forza Italia. “Un nuovo polo moderato – spiegano gli esponenti del Mpa di Enna – ancorato al centrodestra che allarga il campo al civismo, al municipalismo ed ai territori. Prendiamo altresì atto della formalizzazione dell’affiliazione tra Mpa e Forza Italia votata dal Consiglio Nazionale presieduto dal Presidente della Regione On. Renato Schifani e dal leader e Vice presidente del Consiglio On. Antonio Tajani”.

“Un’affiliazione che suggella – aggiungono – un percorso comune in ambito nazionale, regionale e certamente locale già cominciato in vista delle precedenti elezioni europee con il nostro sostegno all’ On. Caterina Chinnici. Come autonomisti ci apriamo alle sensibilità civiche, riformiste e moderate su cui condividere un percorso che sarà certamente foriero di risultati per la provincia di Enna e della sua nuova classe dirigente.”