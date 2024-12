UCIIM, la nicosiana Pina Gagliano consigliera regionale

Nel fine settimana fra il 30 novembre e il primo dicembre, scorsi, la sezione cittadina

dell’UCIIM (Unione Cattolica Italiana di Insegnanti, Dirigenti, Educatori e Formatori) ha

partecipato, con una propria rappresentanza, al congresso regionale dal titolo “Sempre e comunque

… prima la persona” che si è tenuto un importante albergo di Isola delle Femmine ed era stato

convocato per il rinnovo dei vertici dell’associazione.

La due giorni, fatta di momenti formativi dedicati al mondo della scuola, si è conclusa domenica 1

dicembre 2024 con l’elezione dei vertici dell’associazione. Alla guida dell’associazione in Sicilia è

stata riconfermata la dirigente scolastica, palermitana, Chiara Di Prima. Eletto anche il direttivo che

collaborerà con la rieletta presidentessa, formato da 14 soci provenienti da tutta l’Isola e fra questi

anche la professoressa Pina Gagliano, insegnante di religione cattolica all’Istituto di Istruzione

Superiore “F.lli Testa” di Nicosia.

Una grande festa per la sezione UCIIM di Nicosia, fondata, ormai un trentennio fa dalla

professoressa Pina Rizzo e da altre socie fra cui la stessa professoressa Gagliano.

“Esprimo le mie più sincere congratulazioni alla professoressa Pina Gagliano per la sua nomina a

consigliere regionale dell’associazione UCIIM. Si tratta – spiega la professoressa Maria Luisa

Latona, presidente della sezione UCIIM di Nicosia – di un riconoscimento significativo e di grande

prestigio, non solo per lei, ma anche per la nostra sezione. È la prima volta, dalla sua fondazione,

che – sottolinea – una socia della sezione di N icosia ricopre un incarico di così alta responsabilità a

livello regionale. Questo traguardo – aggiunge – sottolinea l’importanza del nostro impegno e della

nostra crescita all’interno dell’UCIIM. Sono certa che la nostra socia saprà affrontare questo

incarico con passione e competenza, portando avanti i valori che ci contraddistinguono”.

Pina Gagliano dopo avere frequentato le scuole superiori a Catania ha conseguito il Magistero in

Scienze Religiose all’Istituto Superiore di Scienze Religiose “San Luca” di Catania. Ha iniziato a

insegnare religione cattolica nel 1989 in diverse scuole superiori della Diocesi di Nicosia, fra cui a

Leonforte, Gagliano, Agira. Dal 2000insegna al “F.lli Testa” di Nicosia. Da sempre, in qualità di

referente, si è occupata di educazione alla salute e disagio giovanile, mettendo sempre al centro

l’alunno e la sua dignità come persona. Attualmente le è stata assegnata la funzione strumentale che

si occupa di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) ed altre mansioni

all’interno dell’istituzione scolastica

“Per me è un onore rappresentare la sezione UCIIM di Nicosia a livello regionale e ringrazio tutte le

socie per la fiducia che mi hanno dimostrato. Il mio compito – spiega la neoeletta consigliera

regionale Pina Gagliano – è di creare ponti tra la nostra sezione e il Consiglio regionale, una rete di

scambio reciproco per la crescita di tutti. Ho già proposto al nostro vescovo, sua eccellenza

monsignor Giuseppe Schillaci, di lavorare per una convenzione tra la nostra Diocesi e l’UCIIM

regionale, il quale si è dimostrato subito disponibile. Ho sempre creduto nell’UCIIM,

un’associazione che mette al primo posto la persona e i valori cattolici che sono universali”.