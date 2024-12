Gli auguri del prefetto alla città, giornalisti non invitati

Scambio di auguri questa mattina nella sede della Prefettura di Enna. Il prefetto ha incontrato i rappresentanti delle istituzioni, tra cui i sindaci dell’Ennese, il pm Stefania Leonte, che, per mesi, è stata il Procuratore facente funzioni prima della nomina del nuovo, Ennio Petrigni; gli esponenti delle forze dell’ordine, il questore di Enna, Salvatore Fazzino, il comandante provinciale della Guardia di finanza, Fulvio Marabotto, ed il comandante del Reparto operativo di Enna, Antonino Restuccia.

Giornalisti non invitati

Nel corso dell’incontro, il prefetto ha ringraziato tutti per la collaborazione tra le istituzioni. All’incontro, però, non sono stati invitati tutti i giornalisti che avrebbero potuto raccontare, nel dettaglio, la giornata e chiedere informazioni in merito alle emergenze che stanno interessando il territorio ennese, come la crisi idrica.