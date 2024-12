Pazienti Sla, ecco chi è la nuova equipe medica scelta dall’Asp

Individuata la nuova equipe che seguirà i pazienti affetti da Sla, Sclerosi lateraleamiotrofica. La direzione dell’Asp di Enna ha proceduto a nominare i componenti del team che prenderanno in carico le persone affette dalla malattia neurodegenerativa.

I nomi

L’equipe è composta dal responsabile Claudio Millia, dal dirigente medico pneumologo, dr. Giacomo Iraci , o un suo delegato, dall’assistente sociale Maria Luisa Anzaldi, dal fisioterapista Giuseppe Leotta, dal rappresentante dell’area amministrativa Pier Paolo di Marco e dai Direttori del Distretto (o delegati). Questi ultimi porranno in essere tutte le iniziative volte a favorire i pazienti e i loro familiari nel disbrigo delle pratiche sanitarie e amministrative richieste.

Sono stati nominati, inoltre, i seguenti specialisti al fine di garantire le risposte ai bisogni di cura domiciliare: C. Lo Presti, neurologo, Ezio De Rose, anestesista, L. Scarpello, nutrizionista, Ivano Vicari, fisiatra, A. Bordonaro, gastroenterologo, P. Lo Manto palliativista, M. Croce e D. Leonardo, psicologhi, e l’ing. Angelo Di Pasquale, ingegnere informatico.

La delibera

Nell’atto è indicato che è “necessario procedere a integrare la composizione del team aziendale per la presa in carico globale e continua delle persone affette da SLA… per garantire un approccio multidisciplinare al paziente e assicurare gli interventi a domicilio sulla persona, a eventuale integrazione degli specialisti messi a disposizione dalle Associazioni affidatarie”.