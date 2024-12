Tennis, premiato il virtuoso circolo di Calascibetta

Per il “Circolo Tennis Calascibetta” il momento, oseremo dire, è da incorniciare. La struttura, tra le più moderne dell’isola, continua a ricevere numerosi riconoscimenti. L’ultimo, in ordine di tempo, quello della “Federazione Italiana Tennis Sicilia”, presieduta da Giorgio Giordano, che, durante la “Festa delle Racchette Siciliane 2024”, tenutasi in Enna, al Teatro Francesco Paolo Neglia, ha premiato l’impegno profuso dai dirigenti del tennis xibetano, consegnando loro la targa come “Circolo Virtuoso 2024”.

Stivale, “orgoglioso di questo premio”

Per la comunità di Calascibetta, circa 4 mila abitanti, ma anche per le amministrazioni comunali che hanno creduto nello sport, è senz’altro un onore. Lo è inoltre per il presidente del “Circolo Tennis Calascibetta”, Pietro Stivale, che ha detto: “Sono orgoglioso di ricevere questo premio, perchè, partiti da zero, in dieci anni siamo riusciti a creare un “gioiello” tennistico in ambito territoriale. Devo dire grazie all’amministrazione comunale, ma anche all’impegno giornaliero di tutti i dirigenti del Circolo. Un grazie inoltre va anche alla Federazione regionale che ci assegna importanti competizioni”.

Il polo sportivo

Quella che riguarda la pratica sportiva a Calascibetta è una scommessa vinta grazie all’utilizzo della formula del partenariato pubblico-privato- sociale. Così Calascibetta è riuscita a realizzare un “Polo sportivo” di eccellenza. Dai campi da tennis in cemento e in terra rossa, uno dei quali al coperto, a quelli di Padel, Calcio a sette, Pallavolo, Pallacanestro e per ultimo quello di Pickleball, l’unico in provincia di

Enna, con le annesse attrezzature relax. E nel bel mezzo di tutto questo accentramento di attività sportive, trovano posto anche il rettangolo di calcio in erba sintetica e la struttura polivalente al

coperto. Insomma, una “gioiello sportivo” che qualcuno l’ha definito “un angolo di svizzera”.

Il presidente regionale della Federtennis

I complimenti, ancora una volta, sono arrivati anche dal presidente regionale della Federazione Tennis, Giorgio Giordano: “Siamo cresciuti insieme con il “Circolo Tennis Calascibetta” e devo dire che sono stati bravi. A Calascibetta è stato realizzato un polo sportivo tra i più belli dell’Isola”.