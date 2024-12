Acqua, la turnazione a Enna scende a 4 giorni

E’ scesa a 4 giorni la turnazione idrica a Enna come indicato nel sito di AcquaEnna. Una novità, a partire dal 23 dicembre, che interesserà Enna Alta, Enna Bassa e Pergusa. Tirano un sospiro di sollievo i residenti della città che speravano di avere più acqua in occasione delle feste di Natale e di Capodanno. Non sarà una dotazione giornaliera, come chiedeva il Comitato Senz’Acqua Enna per le giornate del 24 e del 25 dicembre e del 31 dicembre e del primo di gennaio perché, secondo una autorevole fonte, sarebbe stato necessario l’approvvigionamento dalla diga Ancipa, ma, considerata la drammatica emergenza idrica è un passo in avanti.

Perché si è accorciata la turnazione

Ma come è stato possibile accorciare la turnazione? Secondo quanto appreso da ViviEnna, non ci sono nuove fonti idriche: ad Enna, per il momento, l’approvvigionamento idrico è garantito dai pozzi Bannatelle 3 e 5, con quest’ultimo da poco entrato a regime, capace di far scendere la turnazione da 6 e 5 giorni a partire dal 13 dicembre, e poi dal surplus d’acqua proveniente da Leonforte.

Non limitata a Natale e Capodanno

Evidentemente, le prove tecniche del gestore hanno permesso di comprendere di fornire acqua con più frequenza alla città. A quanto pare, questa nuova turnazione non è legata alle feste, di Natale e Capodanno, insomma non sarebbe una mediazione rispetto alle richieste avanzate dal Comitato Senz’Acqua Enna.