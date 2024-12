Comitato contro istituzioni e gestori, “a Natale l’acqua l’avrete, noi no”

La notizia che nelle giornate del 24 e 25 dicembre e del 31 dicembre e del primo gennaio non ci sarà un’erogazione continua di acqua ha scatenato la reazione del Comitato Senz’Acqua Enna.

La lettera del Comitato

Il movimento, attraverso il proprio legale, Gianpiero Cortese, nella giornata di ieri ha scritto una lettera ad AcquaEnna per chiedere una deroga all’attuale turnazione ma l’indiscrezione riportata stamane da ViviEnna sull’impossibilità di acconsentire a questa proposta, in virtù del fatto che servirebbe aprire per Enna i rubinetti dell’Ancipa, al momento legata solo a 5 Comuni ennesi, a Caltanissetta e San Cataldo, ha creato uno scossone.

“Noi rappresentiamo la città”

In un video messaggio sulla pagina social, i vertici del Comitato hanno diffuso la loro opinione sulla vicenda. A parlare, a nome del Movimento, è stato il presidente, Monia Parlato.

“Il gestore non ci ha risposto, ha ignorato – ha detto Monia Parlato – la nostra richiesta inviata tramite pec dal nostro legale. Evidentemente, non siamo degni di ricevere una risposta. Certo, non siamo una istituzione, il gestore non è tenuto a rispondere ma noi ne facciamo una questione di educazione senza contare che in questo momento stiamo rappresentando tutti i cittadini di Enna, considerato il silenzio delle stesse istituzioni sulla vicenda. Riteniamo che il gestore due righe avrebbe potuto scriverle”.

“Voi l’acqua l’avrete”

In coda al video messaggio, il presidente, oltre ad augurare un buon Natale alla città, ha esteso gli auguri, in modo sarcastico, agli attori istituzionali dell’emergenza idrica, fino alla stoccata finale. “Auguriamo un buon Natale particolare e speciale – ha detto Monia Parlato – alla Regione, a Siciliacque, ad AcquaEnna, all’Ati, a tutte le istituzioni, ai tutti i partiti politici che non ci stanno rappresentando, perché noi siamo sicuri che l’acqua ce l’avrete e sarà per voi un sereno Natale”.