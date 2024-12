Comitato al gestore, “dateci l’acqua per Natale e Capodanno”

Il Comitato Senz’Acqua Enna, in una lettera inviata al gestore idrico, chiede una deroga alla turnazione in città in vista delle imminenti feste.

Acqua il 24 ed il 25 dicembre, il 31 dicembre ed il primo gennaio

La richiesta è la seguente: acqua nelle giornate del 24 e del 25 dicembre e poi il 31 dicembre ed il primo di gennaio. Si tratta del periodo in cui le famiglie si riuniscono ma se dovesse persistere un approvvigionamento ogni 5 giorni, in vigore dal 13 dicembre, in tanti sarebbero costretti a godersi le feste da soli, un po’ come avvenne nel drammatico periodo della pandemia.

La lettera

La lettera, firmata dall’avvocato Gianpiero Cortese, uno dei legali del Comitato, si pone l’obiettivo di sensibilizzare il gestore sull’importanza di queste feste dopo mesi e mesi di sofferenze causate dalla crisi idriche.

“Premesso l’approssimarsi delle festività natalizie, che secondo – si legge nella lettera dell’avvocato Cortese – costume antico della nostra comunità si svolgono in famiglia, riunendo i parenti, tanti anche domiciliati lontano da Enna, con il prevedibile incremento delle attività implicanti il consumo di acqua nelle singole famiglie, con riunioni, pranzi e festeggiamenti comprensibilmente più affollati del normale, per consentire la giusta e serena celebrazione e delle feste in famiglia, si richiede eccezionalmente che l’erogazione dell’acqua sia continuativa per due giorni consecutivi il 24 e 25 dicembre ed il 31 dicembre 1 gennaio”.

L’aspetto psicologico

Il Comitato insiste sull’aspetto psicologico che riveste il Natale per le famiglie ennesi. “Si rammenta che i cittadini soffrono normalmente – si legge nella lettera dell’avvocato Cortese – questa condizione di razionamento ormai da diversi mesi e che, almeno durante i giorni di festa, non debbano rinunciare alla tradizione familiare, con l’ansia di non poter riunire amici e parenti, costretti a dover trascorrere anche le sante feste in clima di ristrettezza e risparmio dell’acqua. Si confida nella sensibilità del gestore e nella condivisione delle considerazioni sopra svolte”