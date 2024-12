Caro voli, Longi, “10 milioni l’anno per abbattere i costi”

“Sono molto soddisfatta per l’approvazione dell’ordine del giorno alla legge di bilancio, oggi

approvata, che impegna il Governo a destinare 10 milioni di euro l’anno, dal 2026 al 2027, per

contrastare il caro voli da e per la Sicilia“. Lo afferma la deputata nazionale ennese di Fratelli d’Italia, Eliana Longi, per cui questo provvedimento “rappresenta un passo concreto verso la riduzione

delle tariffe aeree, garantendo maggiore equità territoriale e il diritto alla mobilità per i cittadini

siciliani”.

Il caro voli

Quella del caro voli è ormai una prassi consolidata per i voli in Sicilia, in particolare nel periodo natalizio quanto tanti lavoratori e studenti fuori sede fanno rientro a casa. Insomma, una vera speculazione sulle esigenze dei siciliani e quest’anno la Regione ha bissato il provvedimento per lo sconto sulle tariffe aeree.

Longi, “servono altre misure”

“Tuttavia, ritengo che questo sia solo il primo passo – dice la deputata nazionale di FdI – di una lunga serie: sarà essenziale vigilare affinché le risorse vengano utilizzate in maniera efficace e le misure adottate siano realmente in grado di garantire trasporti aerei più accessibili e competitivi. Mi preme volere ringraziare particolarmente la IX commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni per l’incessante lavoro svolto per portare a termine questa nostra iniziativa che affligge molti cittadini della regione Sicilia, il cui contributo da parte del governo regionale, nella persona dell’Assessore alle infrastrutture e trasporti, On. Alessandro Aricò, è stato fondamentale

per trattare la problematica”