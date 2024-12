Basole danneggiate, “le auto rischiano di sprofondare”

Rischia di aprirsi una voragine nella zona del Passo Signore, via Roma bassa, a causa del danneggiamento delle basole che compongono la pavimentazione di questo tratto importante della viabilità ad Enna.

Alla redazione di ViviEnna, un residente della zona ha realizzato un video che mostra, in modo chiaro, la pericolosità del tracciato ed una precarietà strutturale del basolato. “Tempo fa – racconta la lettrice a ViviEnna – in questa stessa zona si creò una voragine, se non ricordo male causata da una perdita idrica, al punto che furono cambiate le condotte. Qui, il rischio che qualche auto sprofondi è tutt’altro che improbabile”.

