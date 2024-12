Folla ai funerali di Serravalle, “ciao Paolo”

Folla ai funerali di Paolo Serravalle, l’ex giocatore della Pallamano Haenna, deceduto sabato scorso dopo una malattia. Tantissime persone si sono recate stamane nella chiesa di Santa Lucia per l’ultimo saluto ad un uomo molto noto ad Enna e nel panorama sportivo siciliano per la sua passione ed il suo sorriso.

La lettere

Nel corso dell’omelia, il sacerdote, Mario Saddemi, ha provato a dare parole di conforto alla famiglia, alla moglie ed ai due figli. Uno dei due ha scritto una lettera che è stata letta dalla fidanzata, un altro messaggio è arrivato da parte della nipote.

La maglia sulla bara

C’era la società della Orlando Pallamano Haenna al rito funebre e come ricordo della sua sconfinata passione per questo sport sulla bara è stata sistemata la maglia della squadra con il suo numero: il 10. Sulla sua pagina social, il club a cui era legatissimo Serravalle ha pubblicato un video che racconta in pillole la sua carriera.