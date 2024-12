Minaccia un vicino, “tuo cane non vivrà a lungo”, donna assolta

Il Tribunale di Enna ha assolto una donna, residente a Enna, che era finita sotto processo per minacce. La vicenda risale al 2021, periodo in cui i rapporti tra l’imputata, difesa dall’avvocato Carmelo Mirisciotti, ed i suoi vicini erano pessimi.

Le lite coi vicini per gli animali

Uno dei motivi di scontro sarebbe stata la gestione degli animali: la donna era proprietaria di diversi gatti mentre i vicini avevano nella loro disponibilità un cane. In particolare, nel maggio del 2021, l’imputata dopo aver visto liberare il cane e temendo per l’incolumità dei suoi felini avrebbe perso la staffe, rivolvendo parole minacciose, “anche i cani possono morire all’improvviso”, “questo cane non avrà vita lunga”.

Il processo e la sentenza

Ne è nato un procedimento penale ai danni della donna ed il pm, nella sua requisitoria, si era espresso per una condanna ad un mese di reclusione così come il difensore della parte civile mentre l’avvocato della donna si era pronunciato per l’assoluzione perché il fatto non sussiste. Al termine della Camera di consiglio, il giudice, Giuseppe Fausto Elia Milazzo, ha assolto l’imputata dal reato di minacce. perchè il fatto è stato ritenuto di particolare tenuità